ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины

Российские войска с 21 по 27 марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом сообщило Минобороны РФ в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые в интересах украинских военных объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры.

Кроме того, уничтожены цеха производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

Также за минувшую неделю были взяты под контроль четыре населенных пункта в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» выбили противника из Потаповки в Сумской области, Песчаного и Шевяковки в Харьковской области. Кроме того, в результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождена Никифоровка в ДНР.

В течение прошедшей недели российские войска продолжали теснить ВСУ. Подразделения группировок войск «Запад»», «Центр» и «Днепр» улучшили свое тактическое положение. Бойцы группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника.

Потери ВСУ на всех фронтах спецоперации составили свыше 8 880 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

