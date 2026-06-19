В МО РФ сообщили о групповых ударах по инфраструктуре ВСУ

Российские силы продолжают наносить удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Тем временем, подразделения ВС РФ продвигаются в глубину обороны противника, освобождая населенные пункты от боевиков киевского режима. О ситуации в зоне СВО рассказали в Минобороны России.

«С 13 по 19 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

Целью ударов стали объекты ОПК, ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего. Кроме того, ВС РФ бьют по ТЦК, местам сборки, хранения, подготовки и запуска дальнобойных дронов, пунктам дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За неделю российская армия взяла под контроль пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике – Новый Донбасс, Кутузовка, Артем и Рай-Александровка, а село Юрковка было освобождено за последние сутки.

В Красном Лимане за этот период штурмовые отряды овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание. В Константиновке продолжаются боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части и наступательные действия в микрорайоне Николаевский.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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