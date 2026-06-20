Российские войска продолжают продвижение в Красном Лимане и Константиновке Донецкой Народной Республики. Тем временем, авиация, артиллерия и боевые дроны продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке Красного Лимана. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны.

«За сутки уничтожено до 30 боевиков, бронеавтомобиль «Джура», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и шесть наземных роботизированных комплексов», – отметили в оборонном ведомстве.

В Константиновке штурмовики «Южной» группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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