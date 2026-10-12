Российские военные освободили два поселка в ДНР и Запорожской области

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. ВС РФ взяли под контроль еще два поселка в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях Доброполья. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты «Добропольская». В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе четыре производственных сооружения. Российские военные сорвали попытку боевиков деблокировать окруженные подразделения ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Никольское Запорожской области», – добавили в МО.

Также на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Ивановка, Подгавриловка, Коломийцы, Орестополь, Скотоватое Днепропетровской области, Васиновка, Терновка и Вольнянка Запорожской области.

Тем временем, Северная группировка войск в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. В «котле» ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного. На внешней зоне идут бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино.

За последние сутки авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых авиационных бомб и 646 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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