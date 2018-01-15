Житель Салехарда убил 3-месячную дочь и избил 3-летнего сына

Сотрудники следственного отдела по Салехарду возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины по подозрению в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.в ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следователи полагают, что около 6:00 14 января в жилом помещении было обнаружено тело трехмесячной девочки. При внешнем осмотре тела выявлены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков в области головы.

По подозрению в убийстве был задержан отец ребенка. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Назначены криминалистические экспертизы. В ходе сбора материалов характеризующих личность мужчины, установлено, что семья на профилактических учетах как неблагополучная не состояла. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным местных СМИ, мотивом для расправы над девочкой стала ссора между родителями. Кроме того, передает «Север-Пресс», злоумышленник избил и трехлетнего сына. С травмами мальчика доставили в салехардскую окружную клиническую больницу.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 10.01.18

Эксперты: Отдуваться за явку на выборах-2018 придется губернаторам. / На Ямале закрыто три из пяти основных зимников. / Новоуренгойских чиновников «пропесочили» за резонансное выступление школьника в бундестаге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»