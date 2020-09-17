Мэр Муравленко ушел в отставку, его ждет новый пост в правительстве ЯНАО

Депутаты думы Муравленко приняли отставку главы города Александра Подороги. Решение о досрочном прекращении полномочий мэра было принято в четверг, 17 сентября.

Как сообщается на сайте администрации Муравленко, исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель мэра Андрей Лукьянов.

Александр Подорога руководил Муравленко с 2012 года. По данным наших инсайдеров, его отставка связана с новым назначением. Подорога переезжает в Салехард, где займет пост первого заместителя губернатора ЯНАО. Таким образом Подорога заменит Алексея Ситникова, который в свою очередь, в качестве депутата переходит на работу в ямальское заксобрание.

«Новый День» сообщал, что отставка Александра Подороги – часть большой рокировки. Ситников отправляется в заксобрание, чтобы усилить позицию единороссов в окружном парламенте. Главы Надымского и Пуровского районов Леонид Дяченко и Андрей Нестерук также уходят в заксобрание ЯНАО. Вместе с ними пост мэра на депутатский мандат заменил с недавних пор экс-глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.

Замену всем троим главам уже нашли. Ранее Дмитрий Жаромских был назначен первым заместителем главы Надымского района, а Антон Колодин командирован на аналогичную должность в Пуровский район. Им пророчат посты мэров. А место Ивана Костогриза займет экс-замгубернатора Андрей Воронов.

Напомним, Ситников, Дяченко и Нестерук участвовали в выборах депутатов заксобрания ЯНАО седьмого созыва, которые прошли в округе 13 сентября. Чиновники-единороссы проходили по партийным спискам. В списке также значится мэр Лабытнанги Марина Трескова, но по информации наших инсайдеров, г-жа Трескова сохранит свой пост. Ее мандат может быть передан другому члену партии из партийного списка «ЕР». Предположительно, это будет Полина Шумова, которая стала депутатом заксобрания в апреле 2020 года. Она тогда заняла место «нефтегазового генерала» Сергея Соловьева, который добровольно отказался быть депутатом заксобрания.

Муравленко, Дарья Котова

Муравленко. Другие новости 17.09.20

Цуканов попросил Голикову помочь журналистам с вакцинированием от Covid-19. / Из-за закрытия профильных больниц смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний не выросла. / Избирком ЯНАО официально утвердил победителей выборов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»