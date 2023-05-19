Глава Росприроднадзора Радионова обсуждает с «Газпромнефтью» и «Роснефтью» на Ямале разливы

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в пятницу, 19 мая, работает в Ноябрьске. Как сообщила чиновница, она начала рабочую поездку с совещания по разливам нефтепродуктов в ЯНАО.

«Вместе с представителями компаний «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз» и «Харампурнефтегаз» обсудили предотвращение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий», – отметила глава надзорного ведомства.

Отметим, прокуратура регулярно подаёт иски и выдёт предписания с требованием к «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» оплатить ущерб от разливов или рекультивировать почву. Вот ущерб на 8,8 млн рублей, а здесь компенсация составила свыше 43 млн рублей. В сентябре прокуратура сообщала о том, что с компании через суд взыскали 9 млн рублей.

Информация о ЧП на предприятии «Харампурнефтегаз» появляется реже, но всё-таки тоже есть. То же касается и компании «Пурнефтегаз».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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