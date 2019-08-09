Сибирь в огне. Послевкусие

Лесные пожары в Сибири ярко продемонстрировали странные особенности общественного мнения в России. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает известный политик и общественный деятель, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

А вы поймали себя на том, что уже несколько дней, заглядывая в свои информационные ленты, прокручиваете сообщения о сибирских лесных пожарах, не читая и не вглядываясь в фотографии? Гигантский, но весьма просто устроенный организм коллективного разума социальных сетей, который у нас незаслуженно называют общественным мнением, в плане информации очень прожорлив, но переборчив. От того, что ему приелось до отрыжки, будет воротить нос, рефлекторно выискивая в мутном информационном потоке что-то свеженькое.

Нет, пожары не закончились. Пожарами общественное мнение уже объелось. Точнее – его перекормили. Следует отметить, что пичкать его этим блюдом кулинарам политического хайпа удавалось довольно долго. Но если уж даже наше правительство раскачалось и пытается пиариться на этой теме, это значит, что блюдо давно остыло и его пора убирать со стола. Что же имеем в сухом остатке?

Следует раскрыть некоторые кулинарные секреты тех, кто умудрился выдать весьма традиционный продукт за невиданную сенсацию. Горящая Сибирь – явление ежегодное. Масштабы нынешнего года – тоже обычное дело для региона. На катастрофу никак не тянет. Но мы живем в век всесилия рекламы. И если вложиться как следует в раскрутку темы, резонанс можно получить небывалый. А если дошло до того, что Трамп по этому поводу звонит Путину, значит средств на раскрутку не жалели.

Но, кроме средств раскрутки, блюдо должно иметь остренький вкус за счет приправ, которые успели полюбиться общественному мнению. А тут был задействован очень популярный набор из нескольких приправ – «экология в опасности», «власть ничего не делает», «все разворовали».

Личности кулинаров, как почти всегда бывает в подобных случаях, остались за пределами видимости общественного мнения. В этом плане оно традиционно подслеповато. Да и не так важны личности, когда очевидны цели. А основная цель, кроме, конечно, нагнетания, стала очевидной довольно быстро после начала разгона темы – скармливая общественному мнению тему пожаров, заказчики сами пытались слопать красноярского губернатора Усса.

Усс и сам невольно подлил масла в огонь (не пожаров, а сетевого хайпа), когда простодушно рассказал об известных и очевидных всем, кто в теме, но недоступных пониманию возбужденного общественного мнения вещах.

Сибирь – это не Булонский лес. Эти огромные пространства невозможно покрыть просеками и проредить от валежника и сухостоя. Сибирь горит ежегодно. Где-то ее тушат, это целесообразно и оправдано. Где-то не тушат. Это тоже целесообразно и оправдано. Чтобы разобраться, нужно как следует погрузиться в проблему, ознакомиться с мнением специалистов и профессионалов. Но общественному мнению не до специалистов, когда перед глазами фотография обугленного ежика.

Общественное мнение хвалят за привлечение внимания к проблеме. Допустим. Внимание привлекли, но что дальше. Внимание уже отвлекается, а где результаты?

Уже установлены причины пожаров? Возбуждены уголовные дела, доведены до суда и реальных сроков? Неинтересно, пролистываем.

Что происходит в лесной отрасли? Что и как делается, что прекратить царящий там мегабардак? Скучно, давайте что-нибудь новенькое.

Готовятся ли изменения в законодательстве, перераспределение полномочий и финансовых ресурсов, чтобы как-то минимизировать угрозу огня для сибирских лесов? Фу, опять про пожары. Надоело.

Вот вам и все общественное мнение. А проблемой продолжают заниматься только те, кого она действительно цепляет – профессионалы, специалисты, управленцы, экологи, люди, которые живут рядом, под ежегодной угрозой бедствия. Люди, для которых важно действительно решение задачи, а не хайп и профит.

В общем, польза от такого общественного мнения невелика. Вместо него надо подключать народ. А для этого талантов поваров политического хайпа явно недостаточно.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 06.08.19

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