Центробанк РФ нанёс удар по СВО: возможны кардинальные политические решения

Обрушение курса российской национальной валюты является ударом по специальной военной операции. Как считает политолог Юрий Баранчик, в ближайшей перспективе возможны изменения в финансовой политике, которые будут подкреплены политическими и кадровыми решениями, в том числе в отношении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Такое мнение эксперт высказал в своем телеграм-канале. РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью.

Многие возмущаются тем, что ЦБ опустил рубль до 100 рублей за 1 доллар. Везучие люди – у них еще есть силы возмущаться и недоумевать. Что хотелось бы сказать. Во время СВО каждое серьезное финансовое или экономическое решение имеет два аспекта – собственно финансовое или экономическое и политическое. И Набиуллина этого не понимать не может. Опускание рубля имеет только один плюс – мы помогаем экспортерам отчитываться о пополнении казны.

Однако 1 доллар за 65 рублей или 1 доллар за 100 рублей – это два принципиально разных доллара. Хотел человек купить холодильник за 50к рублей – ценник на импорт повысится, и сейчас он потратит условно не одну зарплату на сей предмет бытовой техники, а полторы. Или планировал на отдых за рубеж поехать – и не поехал, потому что рассчитывал на один ценник от турфирм, а получил в полтора раза выше. То есть понятно, что дырки в управлении курсом рубля ЦБ закрывал и будет закрывать простой работяга. На фоне которого наши олигархи увеличили свои личные состояния более чем на 130 млрд долларов за год. Государство социальной справедливости?

Далее. Ну, хорошо, будете доить простого работягу, это понятно. Но вот зачем продолжать выводить капиталы из страны на Запад, с которым мы ведем СВО? Напомню, что за пять кварталов из России вывели почти 160 млрд долларов. За всю историю России более сильный отток капитала происходил лишь раз – в конце 2008 года. Тогда по сумме за 5 кварталов он составил 195,5 млрд долларов. Этот процесс есть ни что иное, если говорить в понятных терминах, как уплата дани Западу.

Напомню, что согласно ст.22 ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О валютном регулировании и валютном контроле», валютный контроль в РФ осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. Органами валютного контроля в РФ являются ЦБ РФ, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) правительством РФ. То есть, ЦБ не выполняет ту функцию, которая прямиком записана в законодательстве.

То есть, вопрос суверенитета России, как экономического, так и политического, потому что решение о разрешении вывода средств на Запад на самом деле политическое, а не экономическое, на самом деле стоит во весть рост. И решается не только на линии боевого соприкосновения. Напомню, что сказал по этому поводу сенатор Клишас: «Согласен с тем, что курс доллара имеет объективные причины, но ЦБ России важно понимать, что до сих пор, к сожалению, курс доллара – это не только экономический показатель, курс оказывает существенное влияние на социальные права наших граждан».

И вот ЦБ своими действиями наносит по этому социально-политическому показателю серьезный удар на фоне идущей СВО. А это уже политический момент, который требует своего реагирования, потому что включает и такую опцию у некоторых не особо сознательных граждан: «Докатились. До доллара по 100. И зачем эта СВО?» А это уже бьет по сплоченности рядов не только в тылу, но и на фронте, когда солдат в окопе начинает думать не о том, как раздербанить противника на атомы, а как там его семья, хватает ли на еду, что там вообще в тылу происходит, и т.д.

Поэтому не исключаю такой сценарий, что доллар по 100 – это повод для принятия решений по ЦБ в период с 10 сентября по 15 октября в контексте начавшейся избирательной кампании 2024 года – решение будет откатано назад, а нынешнее руководство ЦБ уйдет в отставку. А избирательный рейтинг власти серьезно (5-7%) повысится, потому что Набиуллина – такой же жупел для народа, как и Чубайс. Вообще, период с 10 сентября по 15 октября будет весьма знаковым для внутренней политики, как в части кадровых решений, так и основных смысловых интенций, начиная от новых-старых целей СВО и вообще глобальной политики, и заканчивая внутриполитическими процессами.

Как сообщал «Новый День», сегодня на фоне прозвучавших обещаний помощника президента России Максима Орешкина о скорой стабилизации курса национальной валюты доллар на Мосбирже превысил 101 рубль, евро поднялся выше 111 рублей. В Банке России заявили, что по-прежнему не видят угроз для финансовой стабильности от обвала нацвалюты.

При этом помощник президента РФ назвал основной причиной девальвации рубля мягкую денежно-кредитную политику, проводимую ЦБ. При этом, как считает чиновник, Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию. Орешкин уже в ближайшее время ожидает стабилизацию курса отечественной валюты.

Москва, Светлана Антонова

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