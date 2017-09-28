Четверг, 28 сентября 2017, 09:35 мск

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Транспорт

Госдума уточнит допустимую дозу наркотиков для водителей

Госдума уточнит допустимую дозу наркотиков для водителей

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий установить предельные допустимые уровни концентрации наркотических и психотропных веществ в крови водителей, на которые не будет распространяться административная ответственность. Документ на рассмотрение коллег по работе в парламенте депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев. Законопроект в системе обеспечения законодательной деятельности.

По словам народного избранника, многие лекарственные обезболивающие, антигистаминные, препараты для сердца содержат вещества, которые запрещены к употреблению при управлении транспортными средствами. Журавлев, ссылаясь на статистику химико-токсикологических лабораторий, указал, что до 5% положительных проб связаны с приемом лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

«При этом большинство случаев связано не с игнорированием водителями запрета на употребление лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, а с длительным периодом метаболизма этих веществ или сроком их выведения из организма человека». – говорится в пояснительной записке к документу.

Парламентарий считает, что не все, кто принимает такие препараты, могут определить период выведения запрещенных веществ из организма. Потому они рискуют понести административное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения даже спустя несколько дней после последнего приема лекарства.

Москва, Иван Гридин

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