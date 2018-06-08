Велосипедистов защитят от лишения водительских прав

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому велосипедистов, допустивших столкновение с пешеходом, будет нельзя лишить водительского удостоверения.

Инициативе предшествовала история с велосипедисткой из Санкт-Петербурга, которая сбила пешехода. Несмотря на то, что она всячески пыталась помочь пострадавшей и предложила вызвать ГИБДД, женщина от помощи отказалась. Однако потом стало известно, что она обратилась к правоохранителям, теперь велосипедистку в числе прочих взысканий хотят лишить водительских прав за незнание ПДД, передает портал 78.ru.

Депутаты ЛДПР во главе вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым разработали законопроект, который защитит велосипедистов в подобных ситуациях. Так документ уточняет формулировку соответствующей статьи КоАП так, чтобы меры ответственности распространялись на водителей транспортных средств, под которыми понимаются автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 куб. см. или максимальной мощностью более 4 кВт, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и самоходные машины и транспортные средства, на управление которыми предоставляется специальное право.

Таким образом, к административной ответственности нельзя будет привлечь не только велосипедистов, но и погонщика или инвалида в коляске с электроприводом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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