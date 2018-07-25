Госдума изменила правила регистрации автомобилей

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, разрешающий регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД. Законопроект был внесли в нижнюю палату парламента еще в 2011 году. Первое чтение состоялось в 2013-м и с тех пор он находился на доработке.

Главное нововведение заключается в том, что покупателям новых автомобилей у официальных дилеров теперь не придется ехать в ГИБДД для постановки машины на учет. Кроме того, ГИБДД будет назначать номер, а непосредственно знаки счастливый автовладелец будет получать у изготовителя самостоятельно.

Помимо этого, документ разграничивает понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Законом также определяются правовая и организационная основы, цели госрегистрации транспортных средств, права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с госрегистрацией.

Москва, Иван Гридин

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