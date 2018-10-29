Китайцы построят в Антарктиде первый постоянный аэропорт

Китай заявил о планах постройки первого постоянного аэропорта в Антарктиде. Воздушная гавань будет принимать не только исследовательские экспедиции, но и туристов.

По данным научного издания Stdaily, в инфраструктуру антарктического аэропорта войдет взлетная полоса и терминал. С местом власти КНР уже определились. Авиаузел построят на леднике в 28 км от станции Чжуншань. На возведение объекта уйдет несколько лет.

На южном полюсе у Китая есть четыре станции. Кроме того, в 2009 и 2010 годах были построены специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки для самолетов.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 29.10.18

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