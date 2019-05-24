Япония впервые отправила по Транссибу грузы для европейцев

Япония начала отправлять грузы в Европу по Транссибирской магистрали. Первый контейнер в Польшу был отправлен в четверг, 23 мая, сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.

«Вчера запустили первый транзитный контейнер, который идет из Японии до Польши в Европу. Это первый постоянный, не тестовый контейнер. Надеюсь, что мы сможем заинтересовать японский бизнес, и он увидит, что Транссиб является конкурентоспособным, и возить по нему грузы – это гораздо быстрее, дешевле, комфортнее и безопаснее», – сказал чиновник.

В Токио проходит презентация «РЖД», в рамках которой компания знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока далее по России и в европейские страны. В частности, внимание уделено развитию транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок и круизного железнодорожного туризма по Транссибирской магистрали.

Планируется, что стороны обсудят конкретные направления дальнейшего сотрудничества, передает РИА «Новости».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 24.05.19

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