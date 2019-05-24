российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 мая 2019, 10:43 мск

Новости Транспорт

Япония впервые отправила по Транссибу грузы для европейцев

Япония начала отправлять грузы в Европу по Транссибирской магистрали. Первый контейнер в Польшу был отправлен в четверг, 23 мая, сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.

«Вчера запустили первый транзитный контейнер, который идет из Японии до Польши в Европу. Это первый постоянный, не тестовый контейнер. Надеюсь, что мы сможем заинтересовать японский бизнес, и он увидит, что Транссиб является конкурентоспособным, и возить по нему грузы – это гораздо быстрее, дешевле, комфортнее и безопаснее», – сказал чиновник.

В Токио проходит презентация «РЖД», в рамках которой компания знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями для перевозки грузов из Японии через порты Дальнего Востока далее по России и в европейские страны. В частности, внимание уделено развитию транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок и круизного железнодорожного туризма по Транссибирской магистрали.

Планируется, что стороны обсудят конкретные направления дальнейшего сотрудничества, передает РИА «Новости».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 24.05.19

На железнодорожный вокзал и в аэропорт Кольцово пришли сотрудники ФСБ. / Главные трассы Курганской области отремонтируют за миллиард рублей. / Мэр Нового Уренгоя заработал 16,5 млн рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / РЖД

Окончательное решение по ВСМ Москва – Казань не принято, заявили в Кремле

«Нецелесообразно»: Путин поставил крест на ВСМ Москва – Казань

СМИ узнали о планах РЖД построить новый офис за 72 миллиарда

Аудиторы уличили РЖД в срыве сроков строительства дороги для экспорта угля

Движение поездов на БАМе в Хабаровском крае остановлено из-за аварии

В РЖД прокомментировали идею возвращения курилок в поезда

Из-за схода вагонов в Кировской области нарушено движение поездов

Эксперты оценили стоимость второго тоннеля на БАМе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, В мире, Россия, Транспорт, Экономика, Европа, РЖД,

Новости партнеров