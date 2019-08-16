АвтоВАЗ отзывает в Германии 1,5 тысячи внедорожников LADA 4x4

Официальный дистрибьютор АвтоВАЗа в Германии – LADA Automobile GmbH – объявил об отзыве внедорожников LADA 4x4. Под сервисную кампанию попали 1,5 тыс. автомобилей, проданных на немецком рынке в 2017-2018 годах. Причина для отзыва – неправильная укладка электрического кабеля генератора, что может привести к пожару, пишет портал Wroom.ru.

Владельцам «Нив» по всей Германии уже разосланы уведомления об отзыве. В рамках сервисной кампании у внедорожников проверят изоляцию и правильность укладки кабеля генератора. При необходимости проблема будет устранена – на все работы потребуется десять минут. В России аналогичный отзыв «Нив» из-за возможного дефекта электропроводки был объявлен в прошлом году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.08.19

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