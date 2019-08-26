Российский производитель люксовых авто Aurus нацелился на китайский рынок

Российский премиум-бренд Aurus откроет собственный шоу-рум в Китае. Это событие состоится в 2020-2021 году. Об этом рассказали главы Минпромторга РФ Денис Мантуров и гендиректор ООО «Аурус» Адиля Ширинова.

«Рынок Китая развивается очень интенсивно, растет количество покупателей люксовых брендов. Рассчитываем на то, что в 2020-2021 годах аналогичный шоу-рум появится в Китае», – цитирует министра РИА «Новости».

Ранее стало известно, что кроме седана, лимузина, микроавтобуса и внедорожника в семейство Aurus войдут удлиненный седан, мотоцикл, гибрид и электрокар. Первый официальный шоу-рум Aurus в России открылся 23 июля в башне «IQ-квартал» комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной в Москве.

Как писал «Новый День», в начале августа премьер РФ Дмитрий Медведев презентовал главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову российский лимузин Aurus Senat. Осмотрев российскую новинку, туркменский лидер заявил о намерении приобрести всю линейку этих автомобилей. На это российский премьер ответил, что «заявка принята».

Автомобиль Aurus Senat цвета Lustre White (искрящийся белый) вышел с завода в июле 2019 года специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. Салон выполнен из российских материалов в светлых тонах. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, сочетающей двигатель V8 и электромотор. Суммарная мощность составляет 660 лошадиных сил. Это обеспечивает трехтонному лимузину ускоряться до 100 км/ч за 6 секунд. Машина оборудована 9-ти ступенчатой коробкой передач, разработанной в России, и современными системами помощи водителю.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.08.19

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