В Ярославской и Вологодской областях из-за плохой погоды опаздывают поезда и электрички

В Ярославской и Вологодской областях из-за неблагоприятных погодных условий следуют с задержками 11 пассажирских поездов и три электрички. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Шквалистый ветер повредил линии связи на Северной железной дороге. «На участках Ярославль – Александров, Рыбинск – Сонково и Вологда – Данилов по состоянию на 8.00 (мск) задержаны 11 пассажирских поездов и 3 пригородных поезда», – уточнили в компании.

В РЖД подчеркнули, что пассажирам поездов, которые опаздывают более чем на четыре часа, предоставят питание.

Тем временем, аварийные ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. На СЖД создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 28.10.19

Жители Подмосковья заподозрили РЖД в попытке провести пути через дома. / В Кургане на полдня задержали вылет борта «ЮТэйр». / Роспотребнадзор предложил новые правила оценки авиационного шума. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»