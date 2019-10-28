российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 октября 2019, 14:33 мск

Новости Транспорт

В Ярославской и Вологодской областях из-за плохой погоды опаздывают поезда и электрички

В Ярославской и Вологодской областях из-за неблагоприятных погодных условий следуют с задержками 11 пассажирских поездов и три электрички. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Шквалистый ветер повредил линии связи на Северной железной дороге. «На участках Ярославль – Александров, Рыбинск – Сонково и Вологда – Данилов по состоянию на 8.00 (мск) задержаны 11 пассажирских поездов и 3 пригородных поезда», – уточнили в компании.

В РЖД подчеркнули, что пассажирам поездов, которые опаздывают более чем на четыре часа, предоставят питание.

Тем временем, аварийные ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. На СЖД создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 28.10.19

Жители Подмосковья заподозрили РЖД в попытке провести пути через дома. / В Кургане на полдня задержали вылет борта «ЮТэйр». / Роспотребнадзор предложил новые правила оценки авиационного шума. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / РЖД

Орешкин одобрил проект строительства ВСМ Петербург – Нижний Новгород

РЖД подсчитали затраты на скоростную магистраль из Петербурга в Нижний Новгород

Туалеты на ж/д вокзалах в России станут бесплатными

В Пермском крае из-за ливней сошли с рельсов вагоны грузового поезда

В РЖД разрешили пассажирам не сдавать постельные принадлежности

У РЖД хотят забрать грузовые вагоны

Жители Басманного района вывесили красные флаги в знак протеста против железной дороги

Руководство вокзала станции Томск-1 попалось на крупных взятках

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, РЖД,