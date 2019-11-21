Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенкам

В Госдуме предложили стимулировать спрос на электромобили. Для этого владельцам электрокаров хотят разрешить движение по полосам общественного транспорта. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР).

В настоящее время в России зарегистрировано 3,6 тысячи электромобилей, что составляет 0,1% от общего количества, передает РИА «Новости». Это самый низкий показатель среди развитых страны, указывает депутат.

«Помимо мер экономического стимулирования считаю целесообразным создание для водителей электромобилей определенных преимуществ как участников дорожного движения», – заявил Власов.

Стоит отметить, что депутаты и ранее пытались найти способ стимулировать россиян к покупке электромобилей. В частности, в мае 2018 года был внесен в Госдуму законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога.

Тем временем, власти европейских стран активно поддерживают граждан, пересаживающихся с бензиновых и дизельных авто. Так в Германии покупателям электромобиля доплачивают из бюджета 5-6 тысяч евро. В Австрии водителям электрокаров разрешают ездить быстрее, чем остальным.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.19

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