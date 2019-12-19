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Четверг, 19 декабря 2019, 15:00 мск

Новости Транспорт

Вместо дороги в Грузию через Чечню Путин пообещал дать Кадырову Героя труда

www.instagram.com/z.a_kadyrov_95/

У правительства нет планов постройки альтернативной дороги в Грузию через Чечню. Об этом заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

С соответствующим вопросом к главе государства обратился журналист из Чеченской республики. Он посетовал на многочасовые пробки, в которых вынуждены стоять автомобилисты зимой из-за обильных снегопадов. Новая дорога позволила бы разгрузить существующий маршрут, а в перспективе могла бы стать продолжением высокоскоростной магистрали Москва-Адлер.

Путин отметил, что в последнее время Чечня действительно активно развивается, и основную роль в этом сыграл глава республики Рамзан Кадыров. Смотрите, что стало с Грозным, какой был – как Сталинград после битвы, и каким стал теперь, заявил президент. «В принципе Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики. Но молодой еще, подождет», – пошутил глава государства.

Что же касается сообщения с Грузией, то здесь есть проблемы. Идея построить дорогу хорошая, но в планах Министерства транспорта пока такого нет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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Метки / Чечня

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