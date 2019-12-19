Вместо дороги в Грузию через Чечню Путин пообещал дать Кадырову Героя труда

У правительства нет планов постройки альтернативной дороги в Грузию через Чечню. Об этом заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

С соответствующим вопросом к главе государства обратился журналист из Чеченской республики. Он посетовал на многочасовые пробки, в которых вынуждены стоять автомобилисты зимой из-за обильных снегопадов. Новая дорога позволила бы разгрузить существующий маршрут, а в перспективе могла бы стать продолжением высокоскоростной магистрали Москва-Адлер.

Путин отметил, что в последнее время Чечня действительно активно развивается, и основную роль в этом сыграл глава республики Рамзан Кадыров. Смотрите, что стало с Грозным, какой был – как Сталинград после битвы, и каким стал теперь, заявил президент. «В принципе Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики. Но молодой еще, подождет», – пошутил глава государства.

Что же касается сообщения с Грузией, то здесь есть проблемы. Идея построить дорогу хорошая, но в планах Министерства транспорта пока такого нет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

Путин о дорогих билетах на Камчатку: «Пусть «Аэрофлот» не нагнетает, у него есть резервы для субсидирования». / Слесарь-ремонтник умышленно ломал двигатели поездов. / В Екатеринбурге автобус № 054 теперь ходит до Солнечного. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»