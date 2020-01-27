Госдума разработает наказания за скручивание пробега автомобилей

В России следует ввести штрафы за скручивание пробега автомобилей в размере 300 тыс. рублей для физических лиц и 1 млн рублей – для юридических. С таким предложением выступил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев. Он направил письмо в Госдуму.

Вопрос будут обсуждать на заседании комитета по транспорту и строительству, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы комитета Александра Старовойтова. По данным издания, Старовойтов считает, что можно предусмотреть и уголовную ответственность за скрутку пробега. «Проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения», – подчеркнул парламентарий. По его оценкам, подготовить законопроект удастся не позднее конца текущего года.

В профильном комитете Госдумы отмечают массовый характер случаев с недостоверными данными о пробеге автомобилей, однако обращают внимание на трудности в вопросах администрирования штрафов и выявления нарушений. «Нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять протокол. Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например, для МВД», – пояснил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков.

Москва, Иван Гридин

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