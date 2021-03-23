На границе с Китаем образовались пробки на железной дороге

На российско-китайской границе возникли заторы из поездов с углем и деревом. В «Российских железных дорогах» утверждают, что китайская сторона отказывается принимать составы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на телеграммы РЖД в адрес грузоотправителей.

По данным компании, с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта была ограничена перевозка половины леса, угля и удобрений через переход Забайкальск-Маньчжурия. Ограничения на прием грузов введены со стороны «Китайских железных дорог» (КЖД), пояснили РЖД. Таким образом, через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия в марте проходят 13 поездов в сутки при норме в 22 состава.

Сложности обусловлены ужесточением контроля со стороны китайских надзорных органов. КНР проводит проверки поездов из-за эпидемиологической ситуации. Кроме того, уголь теперь принимается только в контейнерах.

В результате на железной дороге скопились поезда с гружеными вагонами. По информации компании, в очереди находятся более 70 поездов, из них свыше 20 – контейнерные, по 10 – с лесными грузами и углем. Текущая ситуация приводит к финансовым потерям и негативно отражается на эксплуатационной работе, отмечают в РЖД.

Представители производителей угля и лесозаготовителей отмечают, что проблемы с отправкой грузов в Китай могут спровоцировать нежелательные финансовые последствия. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, это может негативно отразиться на спросе и привести к снижению объемов экспорта.

Чита, Зоя Осколкова

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