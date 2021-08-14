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Суббота, 14 августа 2021, 17:30 мск

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Правительство РФ продлит разрешение на ввоз праворульных авто

Правительство РФ готовит решение о продлении разрешения на ввоз в страну автомобилей иностранного производства с правым рулем. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Якутию.

«Мы уже предварительно переговорили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным по этому вопросу. Михаил Владимирович поддерживает пролонгацию данного решения», – цитирует Трутнева «Интерфакс».

«То есть мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. Такое решение правительством будет принято», – заверил вице-премьер.

Якутск, Светлана Антонова

Якутск. Другие новости 14.08.21

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