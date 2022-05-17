В Шанхае из-за тотального локдауна за месяц не продали ни одного автомобиля

Жизнь в Шанхае почти остановилась из-за жесткого локдауна. Так в апреле в 26-миллионном городе дилеры не продали ни одного нового автомобиля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики сравнивают продажи новых авто с прошлым годом, в апреле 2021-го в Шанхае удалось реализовать 26 311 автомобилей. В этом году за месяц официально не было продано ни одной машины. Почти все дилерские центры в мегаполисе были закрыты.

Еще в марте в городе был введен жесткий карантин из-за новой вспышки коронавируса, которая стала самой крупной со времен выявления Covid-19 в Ухане в конце 2019 года. Гражданам запрещено покидать свои дома без уважительной причины. Кроме того, была приостановлена деятельность многих предприятий.

Шанхай, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»