Удар по экологии: санкции против России привели к росту выбросов от самолетов на 25%

В России проанализировали, как повлияли на окружающую среду смена траекторий и увеличение времени полетов из-за введения антироссийских санкций. Согласно данным исследования лесоучетного учреждения Рослесхоза Рослесинфорга, рестрикции против России привели к росту выбросов в атмосферу от самолетов на 25%.

Согласно выводам авторов исследования, длительность авиарейсов по всему миру выросла на временной промежуток от 30 минут до пяти часов. Около 400 рейсов, которые выполнялись над Россией ежемесячно, поменяли свои маршруты. Если российское воздушное пространство будет оставаться закрытым длительное время, то лесовосстановление необходимо увеличить в разы, считают в ведомсве, передает ТАСС.

Как отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин, каждый сожженный литр авиатоплива выдает больше 2,5 кг выбросов двуокиси углерода, а за час полета сгорает 3 тыс. литров топлива. «Каждый дополнительный час полета увеличивает выброс CО2 на 7,5 тонн. А это значит, что для нейтрализации дополнительных объемов выбросов необходимо увеличивать источники его поглощения», – сказал он.

По данным ведомства, на авиаперевозчиков приходится 4% от общего количества выбросов всеми видами транспорта. При этом сокращение количества перелетов над Россией не приведет к снижению количества выбросов и улучшению экологической ситуации, указали там. Дело в том, что углекислый газ постепенно распределяется по поверхности планеты, а средняя длительность пребывания СО2 в атмосфере составляет примерно два года. В связи с этим сокращение полетов в одной части планеты и увеличение в другой одинаково повлияет на климатическую ситуацию в целом, заявляют исследователи.

Москва, Наталья Петрова

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