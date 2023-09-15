Средняя стоимость российских автомобилей достигла рекордного уровня

В августе средняя цена на новые отечественные автомобили в России впервые превысила 1 млн рублей.

Стоимость новых авто в среднем выросла на 1,1% в течение августа, достигнув 1 млн 5 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата. За год рост цен составил 4,4%.

Стоимость иностранных автомобилей подскочила еще больше. Средняя цена на новые модели увеличилась на 2,1% за месяц и на 18% за год – до рекордных 2,3 млн рублей.

Особенно высокий рост цен зафиксирован на подержанные импортные автомобили. В августе их стоимость выросла на 3,3%, а за год – на 26,4%, до рекордного уровня в 1,23 млн рублей.

Эксперты допустили дальнейший рост цен на автомобили в России в результате девальвации рубля и повышения кредитных ставок.

Ранее исследование показало, что средняя стоимость нового автомобиля в Москве составила 2,9 млн рублей, а машины с пробегом – 1,7 млн рублей. В Санкт-Петербурге эти показатели составили 1,8 млн и 1,4 млн рублей соответственно.

Москва, Наталья Петрова

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