Турецкая авиакомпания Southwind попала под санкции ЕС: крайними рискуют оказаться туристы из России

Решение Европейского союза ввести ограничения для турецкой авиакомпании Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) грозит негативно отразиться на путешественниках России. Перевозчик и его аффилированные компании совершают рейсы из РФ на курорты Турции и Египта.

Накануне издание Turizm Guncel сообщило, что ЕС ввел запрет на полеты Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Первой объявила об этом решении Финляндия 27 марта: авиационные власти не дали Southwind разрешение на полеты между Анталией и Хельсинки. По их данным, контроль над авиакомпанией принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским – они основали Southwind Airlines, а большая часть персонала и авиапарка были арендованы у российской Nordwind Airlines, поясняет РБК.

Сейчас для Southwind закрыто все европейское воздушное пространство, уточнила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По некоторым данным, инициатором запрета (страной, через которую пролегал маршрут из Египта, и которая первой закрыла свое пространство для Southwind) могла быть Республика Кипр.

После того как стало известно о решении ЕС рейсы авиакомпании в Россию и Белоруссию из Турции продолжали выполняться, но все борты уходили в восточном направлении, облетая Черное море и не заходя на территорию ЕС. Таким образом самолеты летели из Антальи в Уфу, Екатеринбург, а также в Минск.

Вместен с тем стало известно о серьезной задержке рейса под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха в Россию. Эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind. Согласно данным табло аэропорта «Шереметьево», борт должен был вылететь накануне в 17:30 по мск, но вылет был отложен. Сегодня утром рейс все же вылетел из Египта сегодня и ожидается в столичном аэропорту около полудня.

Как заверили «Вестник АТОР» два осведомленных источника, на рейсы из Турции, куда Southwind тоже летает из России, решение ЕС не повлияет, «они будут выполняться чуть дольше» (вероятно, с облетом воздушного пространства ЕС, с восточной стороны).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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