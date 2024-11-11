Росавиация запретила летать в Израиль ночью

Росавиация обновила рекомендации для летающих в Израиль российских авиакомпаний в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке. Как уточнили в ведомстве, в аэропорты Израиля запрещены рейсы в период с 01:00 до 07:00 мск.

«Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них», – уточнила Росавиация.

Как уточняется, обновленные рекомендации действуют с 18:00 мск понедельника, 11 ноября, и введены сроком на один месяц.

Выпущенные в начале октября предыдущие рекомендации, регламентирующие полеты в аэропорты Израиля и Ирана (и из них), а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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