Транзит через Босфор заблокирован из-за заглохшего сухогруза

В Турции сломавшийся сухогруз заблокировал движение судов через Босфор. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры.

98-метровый сухогруз «Арда» застрял у побережья Умурьери из-за заглохшего двигателя. Судно направлялось из Бандырмы в Россию.

Лоцман и два буксира поставили сухогруз на якорь в Бююкдере. Решает вопрос о ремонте двигателя.

19 сентября в Босфорском проливе у берегов Стамбула произошло столкновение сухогруза с пассажирским паромом. В результате пострадали два пассажира. Проводится расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube