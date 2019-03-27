Кризис протеста: в Сербии нет партии и лидера, отвечающего запросам улицы

В Сербии нет политической партии и лидеров, которые могли бы отвечать запросам участников массовых уличных протестов «1 из 5 миллионов». Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провела аналитическая организация «Secons группа за развитие инициативы» при содействии Фонда Фридриха Эберта.

Согласно итогам опроса, главный мотив участников протестов – добиться свободы слова. Эту причину назвало 65% демонстрантов. В числе основных претензий к власти также коррупция, проблемы с безработицей, нищета и утечка молодежи из страны, а смены действующего руководства Сербии ожидают 62% выходящих на улицы.

В то же время более половины демонстрантов (58%) хотят больше демократии в стране. При этом подавляющее большинство протестующих, согласно опросу, отдает себе отчет в том, что в Сербии сейчас нет ни партии, ни отдельного политического лидера, который отвечал бы требованиям и мог бы представлять интересы граждан, участвующих в протестах.

Социологи также выяснили, что более половины протестующих (58%) обеспечены работой, студенты составляют 24%, пенсионеры и безработные в меньшинстве – по 8%. При этом участники уличных акций в подавляющем большинстве (77%) – образованные люди, уже закончившие вузы или ещё учащиеся в них.

Профессор философского факультета Далибор Петрович, который принял участие в круглом столе, где обсуждались результаты исследования, отметил силу Интернета, с помощью которого привлекается значительное число протестующих. «Одна пятая участников пришла на протест, увидев призывы к участию в Интернете. Твиттер и Фейсбук – вот основные соцсети, ставшие инструментом «1 из 5 миллионов», отметил он.

Между тем, как считает директор Secons группы Слободан Цвейич, превратить протестное движение в инструмент получения власти у политических сил не получится. «Эти протесты имеют форму общественного движения против современной политической элиты. Политикам недавнего прошлого граждане тоже не доверяют, поэтому им не удастся использовать протестное движение, оно принадлежит обществу», – подчеркнул эксперт.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.03.19

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