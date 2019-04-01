Новое обострение в Сербии: черногорская община подключилась к атаке против президента страны

Черногорская партия Сербии на фоне активных выступлений оппозиции начала со своей стороны атаку на президента республики Александра Вучича. Руководителю страны направлено открытое обращение с требованием остановить «дискриминацию» в округе г. Врбас и утвердить официальный статус для черногорского языка, что отказались сделать местный парламент и глава округа.

«К разочарованию черногорской партии нынешняя администрация под предводительством Сербской прогрессивной партии в отношении черногорцев ведет ту же политику, что и предыдущая, несмотря на то, что все необходимые условия для введения в официальный оборот черногорского языка выполнены», – говорится в заявлении.

Под необходимыми условиями подразумевается, что в округе от общего числа жителей проживает 17% черногорцев (примерно 7500 человек, согласно переписи 2011 года), и этого количества людей достаточно, чтобы настаивать на присвоении черногорскому языку государственного статуса наряду с сербским. Черногорская партия рассчитывает, что президент республики как лидер Сербской прогрессивной партии «своим политическим авторитетом» «продавит» решение.

Однако глава округа Милан Глушц считает эти требования Черногорской партии безосновательными, поскольку их выдвигает только полпроцента населения. «Это сложный вопрос, потому что только 212 из всех зарегистрированных черногорцев в округе считает черногорский родным языком, остальные несколько тысяч граждан в качестве родного языка указали сербский. А это всего полпроцента от 43 000 жителей округа. Требование черногорского меньшинства было несколько раз представлено депутатам местного парламента и они не стали положительно голосовать поэтому вопросу», – подчеркнул Милан Глушц.

Стоит отметить, что в округе Врбас три официальных языка: сербский, венгерский и русинский. Пока в качестве официального наряду с сербским черногорский язык введён в употребление только в округе Малый Иджош.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 31.03.19

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