Сербскую оппозицию обвинили в ущемлении свободы граждан

Президент Сербии Александр Вучич обвинил представителей оппозиции, выступающей против него на митингах, в ущемлении прав граждан. «Вы хотите запретить другим свободу и право на публичные собрания?» – обратился с вопросом глава республики, комментируя угрозы своих противников организовать контрмитинги в противовес уличным выступлениям, направленным против оппозиции.

Поводом для такой реакции стали последние события в сербском городе Нови Саде, где организаторам протестов «1 из 5 миллионов» предложили собраться на другой площадке, поскольку привычное для оппозиции место уже занято под митинг в его поддержку политики руководства страны.

Накануне студентка Теа Вукадин подала заявку на проведение 12 апреля очередного протеста на Театральной площади, откуда каждую пятницу с 18 января начинались шествия демонстрантов. Оппозиционеры планировали акцию с 18:00 до 21:00 с количеством участников «от 1 до 5 000 000», а в маршруте движения по улицам города написано «без прогулок». После получения этого заявления представители полиции связались с Вукадин и попросили изменить место сбора, так как ещё неделю назад согласовано проведение на Театральной площади митинга поддержки кампании президента Вучича и Сербской прогрессивной партии под названием «Будущее Сербии».

Организаторы протестов оппозиции «1 из 5 миллионов» не согласились изменить место своей акции и заявили, что намерены провести контромитинг «в духе последнего десятилетия прошлого века времён Слободана Милошевича».

На случившееся отреагировал сам президент Сербии. Александр Вучич заявил журналистам в Лознице, что для него самое забавное, когда оппозиция начинает говорить о митингах и контромитингах.

«О каких контромитингах они говорят? Что нам теперь ничего не планировать в эти дни? Вы хотите запретить другим свободу и право на публичные собрания? Вы дали себе право запугивать нас в течение четырех месяцев, собирать от 80 до 110 человек в Лознице, от 1443 до 2750 в Белграде, от восьми до 32 в Владичином Хане и право занимать улицы по всей Сербии, и никто не смеет говорить вам, что вместо восьми и 32 во Владичином Хане нас там 3000 – тех, которые мыслят иначе, чем вы. И мы можем собраться в любой день, чтобы заявить об этом» – подчеркнул Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.04.19

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