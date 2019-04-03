Косовские сербы: в Белграде орудует «пятая колона»

Содружество косовских сербов «Сербский список» выступило с заявлением относительно протестов оппозиции в Белграде и других городах республики. По оценке этой организации, в Сербии выступила «пятая колонна», которая пытается разрушить в республике государственность.

Содружество с возмущение отмечает, что сербы Косово «не страдают амнезией»: лидерам «Союза за Сербию» и «их приспешникам», которые организовывают малочисленные протесты, не удастся обмануть и запугать народ республики.

«Мы видим, как «пятая колонна» в Белграде пытается уничтожить государственность Сербии, свергнуть законное правительство, отнять власть у народа ради собственных карманов и собственных интересов, – заявил заместитель председателя «Сербского списка» Игорь Симич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Мы, сербы с Косово, знаем уже 20 лет, как защищать государственность Сербии, и мы готовы ее защищать и в Белграде. Мы призываем всех сербов не поддаваться на провокации «пятой колонны» и ее вожаков-миллионеров Джиласа, Еремича и Обрадовича!» – подчеркнул Симич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.04.19

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