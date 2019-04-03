За чем лидеры сербской оппозиции ездят к «старшим товарищам» в США?

В конце марта лидер сербской оппозиции и один из вождей антиправительственного протеста «1 из 5 миллионов» побывал с визитом в Вашингтоне. В аэропорту известного в Сербии оппозиционера в лицо опознал один из читателей популярного таблоида «Информер» и прислал фотографию Джиласа в редакцию, которая утром напечатала ее на обложке с заголовком «Джилас едет в Америку за помощью в свержении власти!»

«Джилас в Вашингтоне от своих западных спонсоров пытается получить поддержку македонского сценария «Заев», по которому президента Сербии Вучича под жестоким давлением со всех сторон бы вынудили передать власть оппозиции, которая создала бы техническое правительство. И это бы стало первым шагом новой марионеточной власти по принципу, который мы уже наблюдали в Скопье», – говорится в публикации.

Редактор «Информера» Драган Вучичевич убеждён, что Джилас заручился поддержкой посла США в Сербии Кайла Скотта в разорении Сербии. «Им мешает сильная, вооруженная «МиГами» Сербия, в которой сейчас налаживается жизнь», – подчеркнул он.

В ответ на опубликованное из аэропорта фото Джилас обратился в своём твиттере к президенту Вучичу, обвинив того в слежке.

Так или иначе, в Вашингтоне Джилас встретился представителями американского Конгресса, а также, что примечательно, с директором Совета нацбезопасности по Европе и России Джоном Эратом, директором по европейским делам Уильямом Беркли, заместителем генсекретаря Мэтью Палмером. Он также дал интервью «Голосу Америки», где отчитался о том, как обстоят дела с демократией в Сербии.

«Атмосфера в Сербии не располагает к выборам, они могут привести к насилию и инцидентам, – заявил Джилас, коллеги которого по «Союзу за Сербию» незадолго до этого ввалились в здание государственной телекомпании с электропилой.

Поездку Джиласа в США в Сербии посчитали провокационной. В частности, представитель Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович обратил внимание, что «эта беготня по западным странам в поисках поддержки в уничтожении собственной страны – свидетельство того, что в народе Джиласовы идеи отклика не имеют и только с помощью «западных товарищей» ему будет возможно заполучить власть».

На поддержание Западом высокой температуры в «пороховой балканской бочке» обратил внимание известный российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Зачем Джилас ездил в Америку? Правильно спросить за чем? Его встреча с профильным сотрудником в статусе заместителя госсекретаря США ясно говорит о том, что он пытается склонить на свою сторону Вашингтон и американские элиты, в данный момент не сильно озабоченные Сербией», – отметил эксперт.

В то же время Бондаренко отметил, что Америка громче всех в мире защищает «принципы демократии», один из которых выборы. «Однако выборы оппозиция не хочет, об этом сам Джилас заявил в интервью американским СМИ. На самом деле они боятся их проиграть, поэтому и заручаются поддержкой Запада в осуществлении сценария цветной революции по «рабочим», много лет обкатываемым Америкой в разных странах, схемам», – подчеркнул политолог.

Белград, Катарина Лане

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