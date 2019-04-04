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Четверг, 4 апреля 2019, 14:47 мск

Новости Балканы

Прорваться к власти любой ценой: сербские оппозиционеры задавили двух женщин в дверях белградского парламента

informer.rs

Сегодня утром в Белграде «Союз за Сербию» и его лидеры Бошко Обрадович, Никола Йованович и Марко Бастач пытались прорваться в городской парламент к заместителю мэра Горану Весичу, который жестко высказался о методах борьбы оппозиции, перекрывшей движение в центре столицы мешками с солью.

Сегодня в здании городского парламента проходила конференция о равноправии в семейных отношениях. В это время Бошко Обрадович с командой попытались прорваться двери, куда их не пустили женщины. Образовалась давка, раздавались крики «Бошко фашист!».

Источник: informer.rs

В толчее одной из женщин стало плохо. Ей пришлось вызвать скорую помощь. Всего в давке пострадало две участницы конференции.

Комментируя инцидент, председатель городского парламента Никола Никодиевич отметил, что оппозиционеры вели себя грубо – угрожали, толкались и выкрикивали оскорбления.

«Их было около сорока-пятидесяти человек вместе с лидерами, прославившимися своими правыми радикальными фашистскими позициями. Они агрессивно пытались пролезть в здание, где шла женская конференция на тему насилия. И этим женщинам пришлось буквально своими телами закрывать вход! Они вели себя храбро и не пустили оппозиционеров, которые им угрожали, оскорбляли их, выталкивали», – отметил Никодиевич.

По его оценке, это ЧП «на практике доказывает и показывает», что у «оппозиции есть только агрессия к тем, кто думает иначе». «Их мало и они злые, за последний месяц это уже пятый или шестой инцидент с их участием», – подчеркнул глава городского парламента.

Белград, Катарина Лане

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