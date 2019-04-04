Министр, депутаты, мэры, прокуроры, судьи: в Сербии «зачищают» коррупционеров

В 2018 году в Сербии было возбуждено 86 дел о подаче государственными чиновниками скрытых или ложных сведений о недвижимости. Среди фигурантов расследования оказались один министр, 36 депутатов, советник президента, 76 судей, 8 прокуроров и их заместителей, а также госсекретарь и ректор университета, говорится в отчете агентства по борьбе с коррупцией Сербии, который цитирует портал «Балканист.ру»

Годовой отчёт об итогах работы Агентства отправлен в парламент Сербии. Согласно документу, изначально планировалось проверить имущество 317 чиновников, охвачены пока лишь 275. В то же время были проверены и госслужащие на региональном уровне, в результате начато 116 расследований, в том числе 4 – в отношении градоначальников. 46 директоров госпредприятий также ждут своей очереди: они указали несоответствующие действительности данные о недвижимости.

Как отмечается в отчете антикоррупционного ведомства, сербская провинция зачастую предоставлена сама себе и, ввиду такой изоляции, там создаются идеальные условия для коррупции. В этой ситуации «районам предложено внедрить в жизнь антикоррупционный план, который приняли уже 118 округов», сообщается в отчете.

Министерство юстиции Сербии в марте 2018 года утвердило новый закон, который создал более эффективные методы выявления коррупции. В стране действует четыре крупных центра, которые взаимодействуют с прокуратурой: в Белграде, Нише, Кральево и Нови-Саде. Специальное обучение прошли кадры из числа офицерского состава, сформированы ударные группы специалистов для особо сложных случаев. К работе привлечены финансовые дознаватели, профессионалы в расследовании криминальных схем.

На днях Министерство юстиции и Министерство финансов приняли проект закона, согласно которому в зоне риска окажутся все, кто не сможет объяснить законность происхождения своей недвижимости.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 04.04.19

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