Президент Сербии извинился перед премьером Венгрии за недостойные заявления оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич принес извинения премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за безответственные заявления, прозвучавшие на акции протеста в Белграде. «Это отношение не большинства жителей Сербии, а части безответственных и легкомысленных людей», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, в субботу, 13 апреля, Трифунович оскорбил со сцены венгерскую общину Воеводины. В попытке дискредитировать президента Сербии оппозиционер заявил: «Люди уходят, а Вучич заселяет арабов, венгров…», после чего многие из участников протеста начали расходиться.

Президент Сербии проводит встречу с премьер-министром Венгрии в Суботице накануне запланированого совместного заседания правительств двух стран. Вучич и Орбан обсудили возможные новые венгерские инвестиции в Сербию, а также меры для реализации совместных инфраструктурных и энергетических проектов, особенно касающихся строительства газопровода «Турецкий поток», говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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