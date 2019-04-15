В России скончалась вдова Слободана Милошевича

В Сочи скончалась вдова Слободана Милошевича Мира Маркович, находившая в России в статусе политического беженца. Бывшая первая леди Югославии ушла из жизни на 77-м году жизни в Сочи, передает «Балканист.ру».

Незадолго до смерти Маркович перенесла четыре операции, последняя была настолько тяжелой, что поставила под удар работу жизненно важных органов и иммунной системы, и врачи не делали оптимистичных прогнозов о ее выздоровлении.

Напомним, что Апелляционный суд Белграда недавно отменил приговор, согласно которому Мира Маркович была осуждена на один год тюремного заключения ввиду злоупотребления служебным положением при распределении государственного жилого фонда. Суд постановил, что судебный процесс будет запущен повторно.

Приговор о назначении наказания в виде года лишения свободы был вынесен в июне 2018 года, через 15 лет после начала судебного разбирательства. Мира Маркович была осуждена заочно ввиду своего проживания в Москве. В 2005 году Сербия выдала ордер на арест Маркович, что означает, что она была бы задержана, если бы вернулась в Сербию. В Москве она находилась на основании статуса политического беженца, поэтому там не могла быть арестована по требованию сербского Интерпола.

Сочи – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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