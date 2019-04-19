Центр Белграда «захватили» более 150 тысяч человек (ВИДЕО)

Более 150 тысяч граждан Сербии собрались сегодня вечером в центре Белграда, чтобы выразить свою позицию, как и куда должна двигаться страна. Митинг длился несколько часов – в ходе акции, кроме президента Александра Вучича, выступили премьер-министр Ана Брнабич, министр иностранных дел Ивица Дачич, а также сербские ветераны и иностранные гости.

На митинге, который назывался «Будущее Сербии», стало ясно: сербы единый и неделимый народ, который сможет превозмочь все кризисы. Слова благодарности собравшимся сказала премьер-министр страны. Брнабич отметила, что только единая Сербия сильна и это страна достойных людей, на службе у которых стоит власть, а не наоборот. Министр иностранных дел, выступая на митинге, заявил, что Сербия желает мира, компромисса и примирения, но готова до конца отстаивать свои интересы и защищать сербский народ. Эти слова были встречены овациями.

В толпе развевались флаги и транспаранты с надписями всех городов Сербии. «Будущее Сербии» невозможно без добрых партнёрских отношений с соседями, чьи первые лица так же прибыли в Белград. Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал фразу, которая взволновала людей: «Каждый может быть против власти, но против страны – никто!»

Митинг в поддержку президента Сербии

Президента Сербии участники митинга встретили выкриками приветствия, зажженными файерами и барабанным боем. Вучич отдал дань уважения косовским сербам, буквально прорывавшимся через албанские препоны (на границе днём развернули восемь автобусов, ехавшими на митинг), рассказал о планах Сербии, поблагодарил всех собравшихся за народное единство и неравнодушие друг к другу.

«Вы выбрали меня, чтобы у Сербии было лучшее будущее!» – под аплодисменты говорил Вучич.

Тёплые слова были сказаны и в адрес России. «Будущее Сербии» невозможно представить без братской страны, которая и сейчас, в непростые времена, душой и сердцем с сербским народом.

Белград, Катарина Лане

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