НАТО берет Сербию «в тиски»: североатлантический альянс наращивает активность

США готовятся профинансировать модернизацию своих военных баз вблизи Сербии. Одна из них – Криволак в Македонии может превратиться в официальный полигон НАТО. В то же время в рамках проекта модернизации в албанскую базу Кучови планируется вложить около 50 млн евро. При этом, по данным СМИ, анонсировано строительство новой базы в македонском Куманово.

Строительство новых полигонов НАТО вокруг Сербии офицер контрразведки Югославии на пенсии Любан Каран оценивает, как ожидаемый шаг североатлантического альянса. По его словам, он не удивлён идеей, что Македония официально получит базу НАТО, особенно, когда дело касается полигона Криволак.

«На том полигоне могут быть симулированы все погодные и полевые условия: равнина, горы, пустыня, вода. Их эта территория интересует и, я уверен, что они именно там расположат свою базу. Там идеальные условия для учений НАТО – и не только для европейских войск, но и африканских и азиатских, так как есть возможность симулировать условия борьбы в пустыне», – пояснил Каран, который считает, что база НАТО в Македонии уже реальность.

Другой фактор за размещение базы именно в том районе – аэродром, который можно использовать без ограничений. «Так как Македония будущий участник НАТО, все, что происходит сейчас, логично попадает в сферу их нынешней деятельности», – отметил военный эксперт и выразил уверенность, что македонская база будет построена раньше, чем албанская, так как там уже есть необходимые условия, и это стратегически важнее для североатлантического альянса.

Криволак расположен в средней части Македонии. От ближайшего крупного города Кавадарача удалён на 20 км. Югославская народная армия в 1963 году тайно организовывала и обустраивала эту территорию. Военный полигон Криволак шестью годами позднее был введён в эксплуатацию и стал крупнейшим в Югославии. Его территория составляет 22,5 тысячи гектаров.

Министерство обороны Македонии, в ведении которого оказался этот полигон после разгрома Югославии, сообщало, что планирует сдавать его в аренду всем заинтересованным странам. Там планировалось размещать технику, необходимую для учений полиции и армии.

Военный аналитик Александр Радич считает, что в силу географического положения и нынешнего усиления позиций альянса на Балканах, Сербия фактически остаётся в изоляции.

«Сербия вынуждена поддерживать добрые отношения с НАТО, в противном случае возникает серьезная проблема безопасности. Сербия сохраняет военный нейтралитет и у нынешних властей непростая задача: сохранить с НАТО партнёрские отношения, не раздражая общественное мнение, которое по этому поводу имеет однозначную позицию. Да, Сербия окружена странами-участницами альянса, в который недавно вошла Черногория, вот-вот войдёт Северная Македония. У Боснии и Герцеговины свой план с НАТО, а в Косове работает миссия альянса. Поэтому, чтобы российский военный самолёт смог добраться в Сербию, ему придётся лететь через воздушные коридоры стран-участниц альянса», – обратил внимание эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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