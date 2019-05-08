Стала известна главная «изюминка» военного парада в Сербии

Главной звездой программы военного парада сербской армии и подразделений внутренних войск, который намечен 10 мая в Нише, станет российский штурмовой вертолет Ми-35, пишет портал «Балканист.ру» со ссылкой на сербскую газету «Вечерние новости».

О том, что десантно-штурмовые вертолеты Ми-35 можно будет увидеть на одном из парадов, президент Сербии Александр Вучич намекнул еще в конце августа прошлого года – во время посещения военного аэродрома Батайница. Тогда он сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина отправить два штурмовых вертолёта Ми-35 на военный парад, который был запланирован на ноябрь. Парад не состоялся, но вместо него были организованы крупнейшие в истории Сербии военные учения «Век победителей 1918-2018», в которых были задействованы восемь тысяч военнослужащих и сотни единиц боевой техники.

По данным издания, в предстоящем 10 мая параде также примут участие российские танки T-72, о поставке 30-ти единиц которых Белград и Москва договорились в 2015 году. Публичное их появление на параде в Нише станет официальным подтверждением последнего этапа выполнения соглашения о поставках в Сербию российской военной техники: шести самолетов-охотников МиГ-29, 30-ти танков Т-72 и 30-ти бронированных автомобилей БРДМ-2.

Ми-35 является модернизированным вариантом вертолета Ми-24. Этот ударный вертолет выпускается для нужд российского Минобороны и на экспорт. Основными задачами, возлагаемыми на эту боевую машину, являются уничтожение бронетанковой техники противника, огневая поддержка сухопутных и десантных подразделений, эвакуация раненых и больных и перевозка грузов в кабине и с помощью внешней подвески.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 08.05.19

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