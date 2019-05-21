Теперь пожизненно: в Сербии ужесточили наказание за тяжкие преступления

Сегодня парламент Сербии утвердил изменения в Уголовный кодекс страны, в соответствии с которыми за тяжкие преступления вместо тюремных сроков от 30 до 40 лет вводится пожизненное заключение.

В частности, пожизненное заключение предусмотрено для убийств с отягчающими обстоятельствами, изнасилований, за насилие над детьми, беременными женщинами и немощными людьми. Предложение ввести более жёсткое наказание за такие преступления поступило от Фонда «Тияна Юрич», созданного отцом Игорем Юричем, – отцом 15-летней девочки, жестоко убитой в 2014 году. Эту идею поддержали около 160 000 граждан Сербии, а сегодня – депутаты Скупщины.

Пожизненное наказание также распространяется на все другие преступления, за которые было наказание от 30 до 40 лет. Это касается убийства представителей высших государственных органов власти, деяний, направленных против конституционного строя и безопасности Сербии, создания преступных группировок, геноцида, терроризма, преступлений против человечности, военных преступлений против гражданского населения, раненых и пациентов. Предполагается, что приговоренный к пожизненному заключению может быть условно освобожден после 27 лет лишения свободы.

Также предусмотрены более строгие наказания за жестокое обращение и пытки, насилие в семье и на спортивных матчах, уклонение от уплаты налогов, жестокое обращение с животными, нападение на официальное лицо в момент совершения официального действия, участие в группе, препятствующей официальному лицу в совершении официальных действий.

Белград, Катарина Лане

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