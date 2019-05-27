«Попахивает экстремизмом»: сербские сепаратисты заявили о намерении учредить свое государство

Организация мусульманских сепаратистов Сербии «Бошняцкое национальное вече» (БНВ), лидером которого является Сулейман Углянин, заявила о намерении установить специальный статус для региона Санджак (официальное название – Рашская область), чуть больше половины населения которого составляют бошняки и мусульмане.

Согласно этой инициативе, предполагается, что у данной области на территории Сербии будут свои границы, «контролируемые международными силами», собственная Конституция, парламент, Центробанк, правительство, полиция и независимый суд, пишет портал «Балканист.ру».

«Территория Санджака станет демилитаризованной зоной под наблюдением ООН и ЕС, – говорится в заявлении «Бошняцкого национального вече», – Это значит, что власти Сербии в 30-дневный срок после установления специального статуса должны будут вывести все военные силы из региона».

Заявление вызвало бурную реакцию в Белграде. Министр государственного и местного самоуправления Сербии Бранко Ружич заявил, что содержание документа, предлагаемого Угляниным, «очень опасно и попахивает экстремистскими веяниями начала 90-х годов». «Ему было бы лучше понять, что он все еще в плену прошлого, что он ретрограден, статичен, что он костный и склонный к разрушению, и, возможно, в конкретном случае и саморазрушению», – отметил Ружич.

Он также добавил, что «это [инициатива] не что иное как политический памфлет политического самоубийцы, жаждущего внимания и бессмысленного антиправительственного вуайеризма».

По словам Ружича, Углянин решил выступить с подобным заявлением в государстве, чье отношение к меньшинствам, подтвержденное законодательно и на деле, отмечает весь мир и все соответствующие международные организации. «Эту политику не может девальвировать и разрушить политический вуайерист, не заботящийся о меньшинствах, к которым он сам принадлежит, пугающий всех граждан Сербии, не соблюдающий ни Конституции, ни законов государства, в котором он живет», – сказал министр государственного и местного самоуправления.

Вместе с тем Ружич напомнил, что Углянин имел приблизительно те же взгляды на государственное устройство и то же отношение к нацменьшинствам, ещё когда был министром без портфеля в 2008-2014 годах.

Министр обороны Сербии Александр Вулин со своей стороны предложил Углянину спросить боснийцев, «готовы ли они из-за его жадности вступать в конфликты и войны».

«Пусть спросит своих соотечественников, дадут ли они ему своих детей, чтобы он использовал их в своем безумии. Боснийцы и сербы в Рашской области живут мирно, заботятся об одном и том же, радуются одним и тем же вещам и одинаково пугаются дураков, которые не являются министрами в Белграде, но готовы воевать за свое кресло», – подчеркнул Вулин.

При этом министр обороны призвал прокуратуру защитить мир и закон «для боснийцев и сербов, для всех наших детей». «То, что испортит один сумасшедший, тысячи мудрецов потом не могут исправить. Действуйте силой закона, пока дурака не пришлось усмирять силой в соответствии с законом», – заявил Вулин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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