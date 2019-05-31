Сербия заявила о готовности отказаться от Евросоюза

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сделала важное заявление, дав понять, что Белград готов отказаться от вступления в Европейский союз. «Больше неважно, откроет ли Сербия следующую главу переговоров по евроинтеграции», – подчеркнула она, комментируя неоднозначный отчёт Еврокомиссии о ситуации в Сербии. Документ вызвал недоумение сербских властей.

Отчёт Еврокомиссии констатировал прогресс в экономике и региональном развитии и указал на критические пункты: правосудие, коррупцию и СМИ, что вызвало негативную реакцию сербских властей – в документ оказались включены мнения политических оппозиционеров, которые руководят протестным движением в Сербии.

Премьер-министр указала, что отчёт необъективен и в нем присутствуют политические оценки. «В целом отчёт позитивен, но там есть вещи, которые неясны, нелогичны и уместны только в области развлечений. После такого вообще неважно будет ли открыта следующая глава переговоров», – сказала Брнабич, добавив, что «на переговоры больше влияет политическая ситуация в Евросоюзе, чем прогресс».

Говоря о критике работы парламента, премьер-министр сказала, что ей жаль, что Евросоюз забыл, кто сорвал работу Скупщины. «Во время того заседания мы столкнулись с тем, что оппозиция, которая сейчас бойкотирует парламент, начала мешать его работе, внося новые предложения в повестку дня и огромное количество бессмысленных поправок. Невероятно, что в отчёте Еврокомиссии говорится, что оппозиционные партии, которые входят в «Союз за Сербию», бойкотируют парламент. Но «Союз за Сербию» даже не участвовал в последних выборах. Меня развеселило то, что непарламентский «Союз за Сербию» бойкотирует работу парламента, это научило меня некоторым вещам», – прокомментировала ситуацию Брнабич.

Глава делегации Евросоюза Сэм Фабрицци со своей стороны заверил, что Брюссель примет к сведению мнение премьер-министра Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич жестко отреагировал молчание ЕС по поводу заявления косовского «руководителя» Хашима Тачи, что тот не позволит создать Сообщество Сербских Общин в Косово и Метохии, как того требует резолюция 1244 Брюссельского соглашения, подписанного Белградом и Приштиной. «Мы ждали сутки, как отреагирует на это Евросоюз. Я абсолютно шокирован, что никто не сказал ни слова о документе, подписанном в Брюсселе, и чью реализацию гарантировал Евросоюз. Если этот документ неважен албанцам, не знаю, с кем они планируют в будущем разговаривать», – подчеркнул Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 31.05.19

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