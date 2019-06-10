Президент Сербии ждет Дональда Трампа в гости

Сегодня сербский лидер Александр Вучич пригласил президента США Дональда Трампа посетить Сербию. Об этом он сообщил по итогам переговоров с заместителем помощника государственного секретаря США Мэтью Палмером, в разговоре с которым затрагивалась проблема отношений Белграда и Приштины, а также тема агрессии НАТО в отношении Югославии в 1999 году.

Вучич заявил, что сербский народ заплатил непомерную цену в результате натовских бомбардировок. «Не существовало объективной причины для этой агрессии, бомбардировки унесли много жизней, уничтожили экономическую, материальную и политическую инфраструктуру Сербии. Нет этому оправдания, и сербский народ, хотя мы и не ангелы, заплатил цену, которую не заслуживал», – подчеркнул президент Сербии.

На вопрос журналиста, как США сегодня расценивают акт агрессии НАТО, Палмер, в свою очередь, сообщил, что сожалеет о трагических потерях, но «решение об интервенции принято в силу объяснимых причин». По его словам, сейчас нужно смотреть вперёд, а не оглядываться в прошлое. «Для граждан Сербии и Косово важно устремиться в европейское будущее, в лучшее будущее», – считает представитель Госдепа.

По поводу предстоящей в начале июля встрече представителей Белграда и Приштины в Париже Вучич сообщил, что Сербия готова обсудить косовский вопрос, но не уверен, что эта встреча состоится. «Мы всегда готовы к разговору, диалогу и компромиссу, но существуют обстоятельства, которые исключают любую возможность нормального отношения», – сказал сербский лидер, отвечая на вопрос, что он ожидает от встречи в Париже.

«Я не думаю, что кто либо хочет ещё раз слушать, как кто-то не станет отменять пошлины. Важнее, что все мы, вместе с немецкими и французскими партнёрами, потрудимся сохранить мир и стабильность», – уточнил Вучич и выразил надежду, что Сербия и ее западные партнеры смогут, если не в этот раз, то в ближайшем будущем добиться продолжения диалога.

Со своей стороны Палмер согласился с тем, что таможенные пошлины, введённые Приштиной, мешают продолжению диалога Приштины и Белграда и общему движению стран в Евросоюз. Вашингтон настаивает на отмене пошлин, заверил он.

«Важно продолжить диалог, так как он открывает путь евроинтеграции как Сербии, так и Косово. Пошлины являются преградой на этом пути, мы бы хотели их отмены и возвращения возможности двум странам вести диалог», – заявил Палмер.

Вместе с тем, он поблагодарил Вучича за сотрудничество с США. «Можете рассчитывать на дружбу с США и поддержку европейского будущего Сербии», – заверил Палмер.

По его словам, они с Вучичем обсудили многие аспекты отношений США и Сербии и то, где находится диалог Белграда и Приштины. «Мы широко обсудили двусторонние отношения, которые сильны и прогрессируют, особенно в экономической области», – сказал он и добавил, что США заинтересованы в инвестировании в Сербию.

В ответ на это сербский лидер пригласил американского президента Дональда Трампа в Белград. «Я ещё раз настойчиво приглашаю президента Дональда Трампа посетить Сербию», – сказал Вучич.

«Мы вели открытый, конкретный диалог об отношениях и проблемах Белграда и Приштины», – отметил также президент Сербии и напомнил, что только обсуждением и переговорами можно достичь решения косовского вопроса, с чем согласился и Палмер. «Наши позиции различаются, США признали независимость Косово, для Сербии же Косово неотделимо. И кроме наших различий ясно, что постичь решение можно только путём обсуждения, взаимного уважения сербских и албанских интересов», – подчеркнул Вучич и поблагодарил американскую сторону за позицию по отмене пошлин.

Тем временем, официальный представитель американского Совета по национальной безопасности Джон Эрат сообщил, что США хотели бы принять участие в предстоящей конференции в Париже, но этот вопрос пока не решен.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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