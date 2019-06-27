Бывшего президента Словении обвинили в военных преступлениях

Сербская прокуратура по военным преступлениям выдвинула уголовное обвинение против бывшего президента Словении Милана Кучана, который был во главе государства с октября 1991-го по декабрь 2002 года. Ему инкриминируются преступления против военнопленных и геноцид сербского населения летом 1991 года, пишет белградская газета «Политика».

Издание, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что уголовные обвинения выдвинуты также против Янеза Слапара, который в то время был начальником республиканского штаба территориальной обороны Словении, а также командующего обороной Южно-приморской провинции Словении Франца Андерлича и ещё троих непосредственных исполнителей преступлений.

Все фигуранты обвиняются в нарушении Женевской конвенции во время вооруженного конфликта между Югославской народной армией и вооруженными формированиями территориальной обороны Словении с 27 июня до 7 июля 1991 года на территории Словении.

Как считает сербская прокуратура, группа военных территориальной обороны Словении 29 июня 1991 года в населенном пункте Скофье, расположенном недалеко от одноименного пограничного перехода между тогдашней Югославией и Италией, во время соглашения о прекращении огня открыла стрельбу из автоматического оружия по колонне из пяти наземных транспортных средств Югославской народной армии.

«Кучан не только ничего не предпринял, чтобы наказать виновных, но и подстрекал к совершению противоправных действий. В период до 8 июня 1991 года были совершены многочисленные военные преступления против гражданского населения, среди которых женщины и дети военнослужащих Югославской народной армии, против раненых, санитарного персонала, военнопленных солдат, которые сложили оружие», – цитирует обвинения сербской прокуратуры «Политика».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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