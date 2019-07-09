Время перемен: президент Сербии заявил о скором уходе с поста лидера правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич в эфире государственной телерадиокомпании «РТС», говоря о предстоящих в декабре внутрипартийных выборах, заявил, что не станет на них выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии, и уточнил, что «настало время перемен и лидер партии не должен отождествлять себя со страной».

Президент Сербии также отметил, что уйдёт с поста лидера Сербской прогрессивной партии до того, как у оппозиции появятся малейшие шансы приблизиться к тем результатам, которых добилась страна, пока он возглавлял правящую партию. По словам Вучича, его политические оппоненты не в состоянии достичь подобных результатов даже за десять лет.

Сербский лидер подчеркнул, что говорит это не для того, чтобы кого-то подначить, а чтобы обратить внимание на серьёзные достижения страны – экономический прогресс, защиту суверенитета, военный нейтралитет и отстаивание национальных интересов. «Сербия идёт вперёд, и мне важно выполнить инвестиционный план, удержать молодёжь в стране, бороться за молодых», – заявил Вучич, отметив, что у него есть последователи, готовые и дальше вести Сербскую Прогрессивную партию намеченным курсом.

Комментируя это решение, заместитель главы Сербской прогрессивной партии Марко Джурич отметил, что Вучич – это основа фундамента партии, его поддерживает каждый партиец, и никто не желал бы его ухода с позиции руководителя ведущей партии страны. В то же время политик обратил внимание, что тяжело выносить ежедневное давление, когда в адрес президента Сербии в соцсетях и отдельных СМИ идёт цунами критики, основанной на лжи и клевете.

Белград, Катарина Лане

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