«Это были великолепные дни»: президент Хорватии оценила жестокое изгнание сербов из своей страны

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович назвала «великолепными днями» военно-полицейскую операцию «Буря» в 1995 году, когда из её «прекрасной земли» было изгнано более 250 000 и убито 2500 сербов. Об этом она заявила в городе Пула на показе фильма «Генерал», посвященного жизни Анте Готовины, который за участие в той самой военной операции «Буря» был приговорен в Гааге к 24 годам тюремного заключения, передает «Балканист.ру».

«В то время я работала в Министерстве иностранных дел, где у нас было полно работы до и после операции «Буря»: мы тогда готовили сообщения для международного сообщества. Я хорошо помню эти моменты, это были великолепные дни, что-то неописуемое», – сказала Грабар-Китарович и добавила, что хорваты «должны быть глубоко благодарны всем, кто участвовал в операции».

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, назвал «позорным и трагичным» тот факт, что в соседней стране антисербская истерия продолжается даже спустя 24 года после исхода сербского народа.

«Как можно чувствовать себя хорошо, когда 250 000 человек колоннами покидают свои дома?! Непонятно! Печально, что хороший хорват – это, согласно внутренней политике, которую ведёт страна-член Евросоюза, только тот, кто ненавидит сербов и Сербию», – подчеркнул шеф сербской дипломатии.

Пула, служба информации РИА «Новый День»

Пула. Другие новости 16.07.19

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