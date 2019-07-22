Белград в «Петле»: Запад начал очередную спецоперацию против Сербии

Запад реализует операцию «Петля», цель которой – подчинить себе Сербию: началась «критическая фаза долгой и грязной игры против страны и ее интересов». Такое мнение высказал бывший офицер сербской контрразведки, военный аналитик Любан Каран в своей статье для сербского журнала «Печат», которую цитирует «Балканист.ру».

По его словам, даже само название спецоперации ясно свидетельствует о намерениях ведущих стран НАТО и их спецслужб. «Эта символика вызывает опасения. Идея спецоперации – унизить, уничтожить Сербию, и эту задачу Запад намерен выполнить любыми способами», – считает эксперт.

Первым приемом Каран называет информационную атаку с помощью компромата против политиков, подрыв репутации которых серьёзно ослабил бы рейтинг президента Сербии Александра Вучича. Один из примеров – обсуждаемая в подконтрольных Западу медиа идея, что необходимо пересмотреть университетский диплом министра внутренних дел Небойши Стефановича.

Во-вторых, в планах идеологов «Петли» намерение сфабриковать аферы против членов семьи президента Сербии. По словам Карана, выпады против родственников психологически влияют на лидера и отвлекают его внимание от других – важных для страны – задач.

По оценке аналитика, «Петля» организована правительствами и спецслужбами ведущих стран-участниц НАТО, которые прибегают к помощи подконтрольных им государств балканского региона», где уже очевидны перемены во внешней политике. «Хорватию, Албанию и самопровозглашенное Косово упоминать даже не стоит, – отметил Каран, – так как они и не скрывают свою антисербскую политику». В «Петле», по мнению сербского контрразведчика, участвует Черногория, в которой организована провокация против Сербии и Сербской Православной Церкви «Это грозит физическими столкновениями между властями и народом, который встал на защиту церкви», – пишет аналитик.

Вместе с тем, по оценке эксперта, в «Петлю» включилась Болгария, премьер-министр которой Бойко Борисов заявил о поддержке независимости Косово. «Болгария включилась в «Петлю» два месяца назад вместе со спецслужбами Македонии, Албании и Германии, которые действуют из центра в Скопье, сформированном, скорее всего, силами ЦРУ и замаскированном под представительство по продаже автомобилей», – обратил внимание Каран и добавил, что в логику антисербской кампании вписываются также действия Румынии, которая блокировала транспортировку по Дунаю танков и бронетранспортеров из России в Сербию.

По мнению разведчика, «Петля» может привести к тому, что скоро у Сербии не останется добрососедских отношений. «Самое ужасное, – пишет Каран, – что нам могут пресечь помощь России и других партнёров в момент, когда это будет необходимо».

По мнению эксперта, в спецоперации задействованы также чиновники Евросоюза. Так, очередная годовщина трагических событий в Сребренице в 1995 году стала ещё одним поводом оклеветать Сербию и снова обвинить её в геноциде восьми тысяч мусульман. В частности, и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявили, что Сербии пора перестать отрицать геноцид. «И это – ещё один способ оказать давление: заставить признать геноцид, которого не было», – пишет Каран.

Он предупреждает, что следует быть готовыми и к более жестоким провокациям с разных сторон. «Мы наблюдали, как против Сербии и её властей было использовано убийство Оливера Ивановича, которое пытались выдать за политическое. Иностранные разведки будут и дальше эксплуатировать этот метод, потому что «смонтированные» политические убийства можно использовать в пропаганде и политике сразу, не дожидаясь результатов следствия», – прогнозирует Каран.

Он предполагает, что такой жертвой может стать кто-то из оппозиционных и подконтрольных западу лидеров. «С точки зрения тех, кто стоит за этой спецоперацией, самой эффективной мишенью станет тот, кто больше всего выступает против действующей власти. Кто больше пригодится как мёртвая «жертва политического режима», нежели как живой бесполезный оппозиционер без поддержки народа», – предупреждает бывший контрразведчик.

Помимо методов политического и психологического воздействия, «Петля» включает в себя и экономическое давление, считает эксперт. Так, через приштинское руководство были внедрены чудовищные пошлины на товары из Сербии. «Это была идея американских спецслужб, – утверждает Каран. – Американцам не мешает, что весь мир знает эту истину. Они хотят, чтобы все думали, что без США косовский вопрос не решить. Пошлины и их последствия нужны для того, чтобы Сербия приняла США как посредника, без участия России и Китая».

Каран предупреждает и о новых санкциях, так как успешное экономическое развитие Сербии снижает эффективность спецоперации «Петля». Экономический шантаж возможен со стороны властей Евросоюза. В качестве доказательства таких попыток эксперт приводит в пример квоты на ввоз железа в ЕС.

Пока Сербии удаётся обходить расставленные ловушки, считает контрразведчик. «Из-за упомянутых выше пошлин все ожидали быстрых и строгих контрмер в отношении Приштины. Если бы Сербия на них пошла, против неё было бы выдвинуто обвинение в нарушении договора о международной торговле», – пояснил Каран.

По его мнению, спецоперация «Петля» подразумевает, что Запад не оставит Сербию в покое и будет всеми силами добиваться от неё смены политического курса. «Все разговоры о толерантности в отношении сербской политики – это обычное дипломатическое вранье», – полагает аналитик.

Эксперт также выразил уверенность, что западные силы и, прежде всего, США и Великобритания, продолжат подрывную деятельность в Сербии именно методами спецоперации, так как это эффективнее и дешевле классической военной агрессии. «В Сербии работают многочисленные СМИ, которые полностью контролируются Западом. Некоторые известные дипломаты и западные контрразведчики «случайно» начали бизнес в Сербии именно в области медиа. И сегодня через эти каналы они распространяют (руками сербов!) самую грязную и черную пропаганду о том, что сербы устроили геноцид и начали войну, а «обуздать» их можно только силами НАТО», – пишет Каран.

По его оценке, решение Запада идти до конца в том, чтобы сломить Сербию, означает, что велика вероятность столкновений. «В этом случае дело дойдёт до военных действий с нашей стороны», – прогнозирует он и выражает беспокойство относительно информации о «предстоящей войне Трампа и Путина за Сербию». «Кто нам друг, а кто враг, ясно. И в этом случае необходимо готовиться к новым провокациям разного рода», – заключает Каран.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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