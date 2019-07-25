По пути Украины: Запад готовит раскол Сербской православной церкви

Группа митрополитов Сербской православной церкви (СПЦ), объединившихся в так называемое «южное течение», будет действовать по директивам из Константинополя и готовится сместить с поста предстоятеля – патриарха Иринея. По данным сербских СМИ, переворот может произойти на осеннем Святом Архиерейском Соборе.

«Южное течение» внутри СПЦ поддерживает весьма близкие отношения с Вселенским Патриархом Варфоломеем, передает Балканист.ру со ссылкой на новостной портал «Ало». Источник издания обратил внимание на недавнее интервью генерала НАТО Бена Ходжеса, который прокомментировал внутренние отношения между Сербской и Русской Православными Церквями. По мнению собеседника портала, это дополнительно указывает на существование геополитического подтекста в давлении на СПЦ.

«На него обрушится весь гнев, так как Ириней не поддержал раскол на Украине и отверг покровительство НАТО и Патриарха Вселенского Варфоломея, – отметил также источник и предположил, что заговорщики подвергнут патриарха Иринея серьезному давлению ведут, в результате чего он сам сложит полномочия из-за проблем со здоровьем.

Эта информация не удивила аналитика по вопросам веры и религии Желько Инича. Он отметил, что избрание Иринея в свое время стало компромиссным решением. Это было сделано, чтобы усмирить противоборствующие кланы внутри СПЦ.

«Его возраст был для них главным козырем. Они рассчитывали, что Ириней недолго будет управлять Церковью, и им снова представится возможность «мутить воду» во время новых выборов патриарха. Однако, как говорится, человек предполагает, Бог располагает. Патриарх, слава Богу, жив, здоров, и дух его силен», – подчеркнул Инич.

Аналитик пояснил, что патриарх Ириней соблюдает каноны, не позволяя иностранным силам и НАТО вмешиваться в дела Церкви. «Поддержка, которую оказал Ириней РПЦ, не выходит за границы канона и устройства церкви, которые, очевидно, Вселенский Патриарх нарушил и создал тем самым прецедент с необратимыми последствиями для всего православия. Один из митрополитов южного течения в последнее время открыто лоббирует константинопольские интересы НАТО. Это человек, который оспаривает каноническую автокефалию Сербской Православной Церкви и отстаивает нехристианскую теорию эволюции», – сказал аналитик.

По его словам, этот митрополит собрал вокруг себя запуганную клику, которая со своими наставниками из Цетине (Черногория) и Требине (Республика Сербская) хочет свергнуть Патриарха, потому что он мешает им своей мудрой и сдержанной позицией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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