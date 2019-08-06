Вашингтон провоцирует раскол в Сербской православной церкви

Трое высокопоставленных сербских священников объединились в Епископский совет по США без формального одобрения высших церковных властей в Белграде, что в перспективе может привести к расколу Сербской православной церкви.

Западно-Американский владыка Максим, Новограчаничко-Средне-Западно-Американский настоятель Лонгин и Восточно-Американский владыка Ириней создали свой церковный совет, чьё влияние распространяется исключительно на территорию США. Священнослужители основали новую структуру, невзирая на то, что с благословения Сербской патриархии уже функционирует другой – более широкий Епарший совет, в который, помимо вышеупомянутой «троицы», входят епископ Канадский Митрофан и епископ Южно-Американский Кирило.

При этом владыка Кирило направил письмо всем архиереям Северной Америки, в котором выразил свои опасения о новом расколе. «Господа архиереи, знаю, что вами двигали благие намерения. Но этим вы открыли возможность для тех людей, которые ранее раздирали стадо божье в Америке и других странах, где живет наш народ. Эта власть, под которую вы приспосабливаетесь, делает все возможное, чтобы отнять сердце нашего народа и церкви – Косово и Метохию», – подчеркнул он.

Имя владыки Западно-Американского Максима, который стал зачинщиком раскола, в последнее время часто упоминался в связи с его противоречащими канонам Церкви высказываниями. Он выступает защитником теории эволюции, высказывается об украинской церкви и о том, каким образом СПЦ получила автокефалию.

«Владыка Максим находится в тесных отношениях с Вселенской Патриархией, которая имеет сильное влияние в Северной Америке. Епархиям в США удобно ограничиться своей территорией, так они избегают ответственности перед другими странами», – сообщил источник «Вечерних новостей» в Сербской Патриархии.

Стоит отметить, что только Святой Архиерейский Собор может выносить решения о создании церковных образований. В противном случае они противоречат канону и не имеют законной силы.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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